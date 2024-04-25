لويس كاسترو يتخذ قرارًا باستبعاد ثنائي النصر قبل مواجهة الخليج!

النصر يواصل الاستعداد لمواجهة الخليج

SHAHID

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، على استبعاد لاعبان من قائمة الفريق، قبل مواجهة نادي الخليج المقبلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويواجه الهلال نظيره الخليج مساء السبت المقبل، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن كاسترو قرر استبعاد لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم، بالإضافة إلى المدافع علي لاجامي، من مواجهة الخليج، على الرغم من انضمامهما إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وأضافت الصحيفة أن كاسترو قرر استبعاد الصليهم ولاجامي وعدم المجازفة بهما، في ظل عدم اكتمال جاهزيتهما في ظل عدم اكتمال البرنامج التأهيلي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويُعاني علي لاجامي من تمزق في العضلة الأمامية، بينما أصيب الصليهم بتمزق في العضلة الضامة، حيث يرغب الجهاز الفني أن تكتمل جاهزية الثنائي لمواصلة باقي مباريات الموسم الحالي.

SHAHID