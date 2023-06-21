أخبار النصر اليوم | صدمة حول طريقة خطف نجولو كانتي من العالمي وبروزوفيتش يفاجئ الجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ21 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ21 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

المهمة تبدو مستحيلة .. "مظاهرة" برازيلية لمنع مدرب برتغالي من قبول عرض النصر!

النصر اتفق بشكل مبدئي بالفعل مع المدرب البرتغالي، لكن جماهير ناديه ترفض تركه. (طالع التفاصيل)

اقترب من مزاملة كريستيانو رونالدو؟ .. مارسيلو بروزوفيتش يزيد من حماس جمهور النصر بـ"ستوري" مفاجئ

زاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ لاعب وسط إنتر الإيطالي، من تفاؤل جماهير النصر السعودي حول إتمام صفقته خلال الأيام القليلة المقبلة. (طالع التفاصيل)

"مبلغ لن يأتي بنور الدين بن زكري حتى!" .. الميزانية المحددة لمدرب النصر الجديد تثير الاستياء

في ظل الحديث عن إبرام صفقات عالمية وحديث عن توسط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لناديه النصر السعودي في مفاوضات مع عدة مدربين، لتولي أحدهم مسؤولية الفريق الفنية خلال الموسم المقبل، تم الكشف عن مبلغ صادم كميزانية محددة للجهاز الفني الجديد. (طالع التفاصيل)

"عالم غريب للغاية" .. كيف تحولت وجهة نجولو كانتي من النصر إلى الاتحاد؟

في صيف 2021م، خطف النصر صفقة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر من الاتحاد، وفي صيف 2023م جاء الرد الاتحادي أكثر قسوة، إذ خطف صفقة عالمية من العالمي. (طالع التفاصيل)

هل يعرقل تشيلسي التوقيع؟ .. جديد مفاوضات النصر مع حكيم زياش

أكثر من لاعب من تشيلسي الإنجليزي أصبح هدفًا للأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويأتي على رأسهم الجناح المغربي حكيم زياش. (طالع التفاصيل)

"لا يفهمون كرة قدم ويحلمون بما وصلت له مع الاتحاد" .. عندما يقرر عبدالرزاق حمدالله "جلد" جمهور النصر!

"النصر في قلبي، نادٍ عظيم وجماهير عظيمة، أحبهم وسأظل أحبهم، هذه آخر مرة أي أحد يسألني عن النصر" هكذا قال المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في بداية مسيرته مع نادي الاتحاد وبعد أشهر قليلة من فسخ عقده مع ناديه السابق العالمي بشكل مفاجئ.

لكن حقًا! الكلام سهل، أما الأفعال فهي صاحبة التأثير الأكبر، لذلك تبخر تأثير كلمات الساطي المؤثرة لجمهور العالمي سريعًا، وأتت أفعاله لتكشف ما يكنه لناديه السابق. (طالع التفاصيل)