هل يعرقل تشيلسي التوقيع؟ .. جديد مفاوضات النصر مع حكيم زياش

هل يكون المغربي ثاني صفقات السعودية من تشيلسي بعد انضمام نجولو كانتي لنادي الاتحاد؟

أكثر من لاعب من تشيلسي الإنجليزي أصبح هدفًا للأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويأتي على رأسهم الجناح المغربي حكيم زياش.

أحد نجوم البلوز انضم رسميًا بالفعل لدوري روشن السعودي، إذ أعلن نادي الاتحاد فجر اليوم الأربعاء، تعاقده مع الفرنسي نجولو كانتي لمدة ثلاث سنوات، ويبدو أن قدوم زياش للنصر ما هو إلا مسألة وقت.

وفقًا للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن العالمي توصل بالفعل لاتفاق شفهي كامل مع المغربي، إذ تمت الموافقة على البنود الخاصة بين الطرفين، موضحًا أنه من المحتمل أن يمتد عقده حتى يونيو 2026، إذا سارت الأمور كما خُطط لها.

وأكد رومانو أن النادي السعودي أنهى اتفاقه أيضًا مع نظيره الإنجليزي، الذي لم يمانع كثيرًا رحيل زياش، لكن تتبقى فقط خطوة توقيع العقد، التي ستتم فور تجهيز كافة الأمور الخاصة بالصفقة.

يذكر أن حكيم زياش يلعب لتشيلسي منذ صيف 2020م، وقتما انضم له قادمًا من أياكس الهولندي، وخلال تلك السنوات خاض معه 107 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 13 آخرين.