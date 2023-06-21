المهمة تبدو مستحيلة .. "مظاهرة" برازيلية لمنع مدرب برتغالي من قبول عرض النصر!

النصر اتفق بشكل مبدئي بالفعل مع المدرب البرتغالي، لكن جماهير ناديه ترفض تركه

هدف جديد دخل حسابات المدربين المحتملين لنادي النصر السعودي في الموسم المقبل، بحثًا عن خليفة مناسب للفرنسي رودي جارسيا.

النصر كان قد أقال جارسيا في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، وعين مدرب فئات الشباب بالنادي دينكو إيليتشيتش بدلًا منه لنهاية الموسم، والبحث لا يزال جارٍ عن بديل.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن النصر توصل لاتفاق مبدئي مع البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني الحالي لبوتافوجو البرازيلي.

لكن أشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي حدد للبرتغالي مهلة حتى بداية الأسبوع المقبل، لحسم قراره النهائي.

ووسط هذه التقارير، شهد حساب كاسترو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لمظاهرة حب مصغرة من قبل جماهير بوتافوجو، لمطالبته بالبقاء مع الفريق.

أحدهم كتب: "نحن نحبك يا رجل، ابق في ريو، هنا يوجد شواطئ وكرنفالات"، وعلق آخر: "لا ترحل، الجمهور هنا يحبك"، فيما أضاف ثالث: "أنا أحبك، بوتافوجو يحبط! ابق معنا لثلاث سنوات مقبلة".

يذكر أن كاسترو يقود بوتافوجو منذ مارس 2022م، وخاض معه 78 مباراة، حقق خلالها الفوز في 39 لقاء، وتعادل في 14، وخسر 25.