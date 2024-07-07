أخبار النصر اليوم | سبب تخلف نواف العقيدي عن السفر للبرتغال وتحذير لمسلي آل معمر بعد أزمة الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق السابع من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق السابع من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

مفاجأة غير متوقعة .. نواف العقيدي يتخلف عن السفر مع بعثة النصر إلى البرتغال!

رغم أنه بعيد عن الملاعب منذ خمسة أشهر تقريبًا وكان من المفترض أن يكون أول الحاضرين في المطار للمغادرة إلى البرتغال إلا أن نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر السعودي، تخلف عن البعثة. (طالع التفاصيل)

ثلاثي مستبعد من معسكر البرتغال

وصلت بعثة النصر اليوم الأحد، لدولة البرتغال، استعدادًا لانطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد 2024-2025.

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وشهدت قائمة الفريق استبعاد الثلاثي نواف بوشل، حمد آل منصور ومنصور الشمري بقرار من لويس كاسترو المدير الفني للفريق.

فيما ضمت 19 لاعبًا هم: اغد النجار، وأمين بخاري، وسلطان الغنام، وعبد الإله العمري، وعبد الله مادو، ومحمد آل فتيل، وعلي لاجامي، وماجد قشيش، وعبد الله الخيبري، وعلي الحسن، وعبد المجيد الصليهم، وأيمن يحيى، وسامي النجعي، وعبد الرحمن غريب، وعبد العزيز عليوة، وعبد العزيز الفرج، ومشاري النمر، ومحمد مران، وعواد أمان.

على أن يلتحق بهم نواف العقيدي ومخختار علي في الأيام المقبلة.

طبيب بورتو ينضم للنصر

أعلن الطبيب كارلوس ماجالوينس انضمامه لجهاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل رسمي.

العالمي على علاقة سابقة مع ماجالوينس، إذ سبق أن أجرى عملية جراحية لظهير الفريق أليكس تيليس.

وعمل المنضم حديثًا للنصر على مدار 15 عامًا سابقًا طبيبًا لفريق بورتو الإيطالي.

الهلال والنصر والاتحاد يبحثون عن "هدف واحد" في انتقالات صيف 2024

يشترك الهلال والنصر والاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حول هدف واحد يبحثون عنه، وذلك استعدادًا للموسم المقبل 2024-25. (طالع التفاصيل)

"لا تتحولوا لصورة" .. الدويش يحذر الاتحاد والنصر والأهلي بعد أزمة لؤي ناظر!

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، رسالة تحذير إلى رؤساء أندية الاتحاد والنصر والأهلي، بعد أزمة لؤي ناظر، رئيس شركة الاتحاد غير الربحية، وسط أنباء حول تقدمه باستقالته من منصبه. (طالع التفاصيل)