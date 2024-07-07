مفاجأة غير متوقعة .. نواف العقيدي يتخلف عن السفر مع بعثة النصر إلى البرتغال!

الإيقاف خمسة أشهر لم يكن كافيًا له لتوفيق أوضاعه!

رغم أنه بعيد عن الملاعب منذ خمسة أشهر تقريبًا وكان من المفترض أن يكون أول الحاضرين في المطار للمغادرة إلى البرتغال إلا أن نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر السعودي، تخلف عن البعثة.

بعثة العالمي تغادر من الرياض إلى البرتغال صباح اليوم الأحد، لانطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد، والذي ستقام المرحلة الثانية والأخيرة منه في إسبانيا.

لكن أوضح الصحفي النصراوي عبدالعزيز العصيمي أن العقيدي لن يرافق تلك البعثة، على أن يلتحق بالمعسكر خلال اليومين المقبلين.

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السبب وراء ذلك يرجع لبعض إجراءات السفر التي حالت دون تمكن صاحب الـ24 عامًا من مغادرة الرياض.

وتعجب الجمهور النصراوي من ابتعاد الحارس عن الملاعب منذ خمسة أشهر على خلفية إيقافه في قضية التمرد على المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2023، ورغم ذلك لم يوفق أوضاعه كي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بصورة لائقة، فيما وجه بعضهم الاتهامات للمسؤولين بالوقوف وراء ذلك.

يذكر أن جولة النصر الخارجية من المقرر أن تنتهي في الثامن من أغسطس المقبل عقب خوض بعض الوديات في دولة إسبانيا.