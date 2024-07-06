"لا تتحولوا لصورة" .. الدويش يحذر الاتحاد والنصر والأهلي بعد أزمة لؤي ناظر!

أجواء صعبة في الاتحاد..

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، رسالة تحذير إلى رؤساء أندية الاتحاد والنصر والأهلي، بعد أزمة لؤي ناظر، رئيس شركة الاتحاد غير الربحية، وسط أنباء حول تقدمه باستقالته من منصبه.

ونشر الدويش رسالة، عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "إلى رؤساء الأهلي والاتحاد والنصر: بموجب لائحة الأندية، مجلس الإدارة أكبر صلاحيات من الرئيس التنفيذي فهو الذي يعينه ويتابع عمله ويعفيه".

وأضاف "للمجلس بقرار منه، منح بعض صلاحيات الرئيس التنفيذي لرئيس النادي، تمسكوا بالقانون ولا تسمحوا لأحد أن يحوّلكم لصورة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم تضارب الأنباء، إلا أن أحدث التقارير الواردة بشأن لؤي ناظر، أنه رفع استقالته رسميًا إلى وزارة الرياضة، بناءً على أزمة عدم إعلان صفقة التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان، ليصبح مدرب العميد في الموسم الجديد، رغم تواصل الإدارة لاتفاق مع المدرب على كافة الاستراتيجيات المتعلقة بالفريق.

ويواجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، اتهامات بإحداث أزمة كبرى بين لؤي ناظر، والمدير الرياضي رامون بلانيس، بداعي التدخل في أمور الصفقات وملف المدير الفني الجديد للاتحاد، وسط تقارير عالمية بأن بنزيما يرغب في التعاقد مع مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل القطري، ليدفع النادي نحو بدء المناقشات مع الدحيل بتقديم عرض بقيمة 36 مليون يورو على 3 مواسم.

ويعيش نادي الاتحاد، حالة من الاضطراب داخل أرجاء النادي، في الوقت الذي يرتبط فيه الفريق بموعد السفر إلى إسبانيا، لبدء الفترة الأولى في فترته التحضيرية للموسم الرياضي الجديد، والمقررة في 12 يوليو الجاري، وسط عدم استقرار العميد على مدربه الجديد، بعد إعلان إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لسوء النتائج.