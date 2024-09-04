أخبار النصر اليوم | حقيقة عودة خالد بن فهد لدعم النادي، وتشكيك صادم في الصفقة الجديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 سبتمبر 2024.

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اللاعب فك ارتباطه مع الفريق السعودي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي

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