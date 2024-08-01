أخبار النصر اليوم | عرض فلكي لنجم برشلونة، ومفاوضات مع "بدلاء" متعب الحربي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 أغسطس 2024.

نجم النصر هو الغائب الحاضر في أولمبياد باريس 2024

العروض تتوالي على متعب الحربي رغم رفض الشباب..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو وبنزيما يدعمان الملف السعودي لاستضافة كأس الع

رغم الغضب الجماهيري الكبير ضد المدرب البرتغالي..

المزيد من التفاصيل حول ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

النصر عينه على تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب محلي جديد

النصر سيتنقل من البرتغال إلى إسبانيا

عندما يكون نجم النصر الأسبق خارج عن السيطرة..

تصريحات مثيرة من نجم نادي النصر..

كريستيانو رونالدو يتحدث بـ"لغة الأموال"..

النصر لم يُبرم سوى صفقة واحدة هذا الصيف