لوى ذراع النصر وفضح كذب رواية نجم الهلال .. "الإسلام والسعودية" فقط الخطوط الحمراء لخالد الغامدي!

عندما يكون نجم النصر الأسبق خارج عن السيطرة..

بين الحين والآخر يخرج علينا أحد اللاعبين السابقين لإثارة الجدل في الوسط الرياضي السعودي؛ منهم من فعل بكشف واقعة تواطؤ أو تلاعب، وآخر تحدث عن المنشطات وتعاطي زملائه لها، وثالث ظهر باتهامات لناديه بالتقصير وعدم منحه مستحقاته رغم مرور سنوات، والكثير الكثير من الطرق التي رغم أنها أصبحت معتادة إلا أنها قادرة على خلق الجدل وحالة البلبلة في كل مرة..

الفترة الحالية هي فترة خالد الغامدي؛ لاعب النصر الأسبق، الذي لم يترك مجالًا لإثارة الجدل به وهو لاعب إلا وفعل، وحاليًا حتى عقب اعتزاله يواصل الطريق نفسه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

صاحب الـ36 عامًا اعتزل بنهاية الموسم الماضي بينما كان يمثل الشباب، لكن بدايته كانت من القادسية ومنه إلى النصر في عام 2011 وحتى 2019 ثم انتقل بين أندية الرائد والفيصلي وأخيرًا الليث الأبيض.

وبتخصيص الحديث عن العالمي بحكم أنه الفريق الذي شهد أكثر مشاركاته، فقد خاض الغامدي معه 169 مباراة، مسجلًا هدف وحيد وصانعًا لـ14 آخرين، واعتلى معه منصات التتويج ثلاث مرات بفضل حصد لقبي دوري سعودي مرتين متتاليتن في 2014 و2015، خلاف كأس ولي العهد عام 2014.

وبالعودة للجدل دعونا نستعرض في السطور التالية أبرز المواقف الجدلية لخالد الغامدي خلال مسيرته كلاعب وبعد الاعتزال..