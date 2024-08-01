فيديو | بعد المشي لـ20 كم .. صاحب أول ميدالية للإكوادور يحتفل بطريقة رونالدو

نجم النصر هو الغائب الحاضر في أولمبياد باريس 2024

لا يُمكن وصفه سوى بالغائب الحاضر في أولمبياد باريس 2024 .. نتحدث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الذي مازال المتوجون بالميداليات يحتفلون بطريقته في العاصمة الفرنسية.

ظهور احتفال "SII" الخاص بصاحب الـ39 عامًا أصبح واحدًا من علامات النسخة الجارية من الدورة الأولمبية الصيفية، حيث احتفل به العديد من الأبطال وأبرزهم المتوج بالميدالية البرونزية في مسابقة السلاح، المصري محمد السيد، ويوجي نيشيدا لاعب منتخب اليابان للكرة الطائرة.

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آخر المحتفلين على طريقة رونالدو كان الإكوادوري بريان بينتادو، حيث لم يمنعه المشي لمدة 20 كم من القفز، وإن كانت قفزة قصيرة، والهبوط للأرض بطريقة "الدون"، وذلك عقب فوزه بالميدالية الذهبية لسباق المشي 20 كم، وهي الأولى لبلاده في النسخة الحالية من الأولمبياد.

صاحب الـ29 عامًا سبق أن شارك في أولمبياد 2016 و2020 ولكنه لم يستطع الفوز بأي ميدالية، وتلك هي الميدالية الأولى في مسيرته الرياضية الأولمبية.

يُشار إلى أن رونالدو يستمتع حاليًا بإجازته الصيفية في البرتغال مع عائلته، ومن المقرر أن ينضم لمعسكر فريقه النصر استعدادًا للموسم الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.