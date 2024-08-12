أخبار النصر اليوم | راتب لابورت في ريال مدريد، وحسم مصير جويدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 أغسطس 2024.
رونالدو يحلم بفك عقدة السوبر السعودي..
"لماذا ترشح لرئاسة الأهلي مرة ثانية؟"
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قرار كاسترو أثار غضبًا كبيرًا بين جماهير النصر..
النصر يحسم مستقبل الرئيس التنفيذي الإيطالي..
أحداث مثيرة للجدل في تاريخ كأس السوبر السعودي..
النصر يواجه التعاون يوم الأربعاء المُقبل..
لاعب جديد يرحل عن النصر
خطوة فاجأت العديد من القادسية
"رفض بنتلي النصر والهلال حرمه من أغلى عرض في التاريخ".. حلقات سالم الدوسري لا تنتهي في مسلسل الميركاتو!
سالم الدوسري ضيف دائم في مسلسل الميركاتو السعودي..
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