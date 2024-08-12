"المهيدب رفض الانفراد بالقرار" .. اجتماع النصر يحسم مصير جويدو بشكل نهائي!

النصر يحسم مستقبل الرئيس التنفيذي الإيطالي..

قرر إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النصر غير الربحية، عقد تصويت مع مجلس الإدارة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، في إطار استعدادات فريق الكرة للموسم الجديد.

ولاقى جويدو انتقادات واسعة من قِبل جماهير النصر، حيث وقع في دائرة الاتهام وراء نتائج الفريق المترنحة خلال معسكراته التحضيرية للموسم الجديد، والتي حقق خلالها الفريق فوزًا وحيدًا في ثماني مباريات تجريبية.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، أن رئيس النصر إبراهيم المهيدب، قرر عقد أول اجتماع بمجلس الإدارة (عن بعد)، بحضور الجميع، حيث قام بعرض أفكاره، ثم انتهى الاجتماع بإجراء تصويت جماعي فيما يتعلق ببقاء جويدو في منصبه أو إعفائه، رافضًا مبدأ الانفراد بالقرار، وتم التصويت بالإجماع على بقاء جويدو.

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وجاء قرار المهيدب، في إطار الاستعداد للموسم الجديد الذي يستهله النصر بملاقاة التعاون، الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيما يشارك رونالدو ورفاقه في 3 بطولات أخرى، حيث يلعب في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن دوري النخبة الآسيوية.

وكان الإعلامي سعود الصرامي، قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بتصريح حول جويدو، قائلًا إن قمصان النصر الجديدة، قد تم شراؤها من المحلات التجارية في أوروبا، وأحد العمال في النصر، هو من قام بطباعة شعار النادي، كما أكد أن فينجا يتحمل مسؤولية كافة الأزمات التي شهدها النادي، بين العقوبات المحتملة ضد النادي، في أعقاب إلغاء معسكر الصين، مطلع العام الجاري، على إثر إصابة كريستيانو رونالدو.