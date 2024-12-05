أخبار النصر اليوم | التشكيك في دوري 2019 .. ورئيس العالمي السابق يجلب السخرية!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

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"لأول مرة في تاريخ الملاعب السعودية" .. جمهور الاتحاد يحضر لمفاجأة مدوية بكلاسيكو النصر!

يواصل جمهور نادي الاتحاد حاليًا الإعداد لمباراة الكلاسيكو ضد النصر، والمقرر لها مساء غدٍ الجمعة، عن طريق تجهيز "دبل تيفو" سيتم استخدامه لأول مرة في الملاعب السعودية. "اقرأ التفاصيل"

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الهلال يحتاجه قبل كأس العالم للأندية .. "مركز واحد" يشعل السباق مع النصر والأهلي في الشتوية

كشف الناقد الرياضي عماد السالمي، عن التدعيمات التي يحتاج إليها نادي الهلال، من أجل اكتمال صفوفه قبل مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. "اقرأ التفاصيل"

"كريم بنزيما يتفوق على كريستيانو رونالدو" .. شيء واحد يرجح كفة نجم الاتحاد أمام أسطورة النصر!

قام الإعلامي حمد الصويلحي بالمقارنة بين الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد، وكريستيانو رونالدو أسطورة النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما مساء غدٍ الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"مخلص لمشروع السعودية وينقذها من الأفعال الشيطانية" .. كريستيانو رونالدو يتفوق على مبابي في سن الـ39

وجه الناقد محمد الدويش، رسالة دفاعية عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام بعض الانتقادات التي خرجت مؤخرًا، تجاه قائد النصر بداعي تراجع مستوياته مع الفريق، مؤكدًا أنه مع استمرار "الدون" في السعودية، حتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي. "اقرأ التفاصيل"

تفسير منطقي للاتحاد و"غريب" للنصر .. لغز الهدوء ما قبل كلاسيكو دوري روشن يثير التساؤلات!

وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة، سؤالًا حول سر الهدوء الغريب الذي يحيط بأجواء ما قبل مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ذكره بالرباعية .. النصر "يطقطق" على الاتحاد برقم كريستيانو رونالدو التاريخي أمامه!

يستعد نادي النصر للحلول ضيفًا على نظيره الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، ولكن قبل تلك المواجهة، قام العالمي بالطقطقة على العميد، مستخدمًا الأسطورة كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

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"أمور غريبة حدثت!" .. إعلامي يشكك في دوري النصر 2019 ويؤكد: "نيمار أفضل من كريستيانو رونالدو واسألوا تاليسكا"

شكك الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، في لقب الدوري السعودي للمحترفين، الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موسم 2018-2019. "اقرأ التفاصيل"

قبل قرعة الهلال في مونديال الأندية .. "إبل" إبراهيم المهيدب تجلب السخرية للنصر

تسبب اهتمام إبراهيم المهيدب رئيس النصر السابق، بسباقات الإبل، في سخرية ضد العالمي، سببها هو مواجهة فريقًا اسمه يُشبه الهلال! "اقرأ التفاصيل"

"يسجد وضد المخدرات والشذوذ" .. مطالبات للسعودية بالحفاظ على كريستيانو رونالدو رغم تعرضه للشتم والتحريض!

أقل من شهر ويدخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، "الفترة الحرة" من عقده، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي فريقٍ آخر، دون العودة إلى إدارة العالمي. "اقرأ التفاصيل"