في حديث حول المقارنة بين كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي..

وجه الناقد محمد الدويش، رسالة دفاعية عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام بعض الانتقادات التي خرجت مؤخرًا، تجاه قائد النصر بداعي تراجع مستوياته مع الفريق، مؤكدًا أنه مع استمرار "الدون" في السعودية، حتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

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وأوضح الدويش، عبر برنامج "ركلة حرة"، أن كريستيانو يقدم صورة رائعة عن الكرة السعودية، والحياة في البلد وشعبه، مضيفًا أنه ليس السعودية فقط، بل أي بلد في العالم، ولو كان الأروع، يحتاج لنموذج مثل رونالدو، والذي ينقل الصورة الحقيقية للمملكة، ويدافع عن البلد أمام محاولات شيطانية لا تخاف الله، تفتعل أشياء لا وجود لها.

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وقال الدويش إنه رغم وجود بعض التصرفات من قِبل رونالدو داخل الملعب، ولكن بقاءه ضروري في المملكة، كونه أخلص للمشروع السعودي، رغم ما يتعرض له أيضًا من قرارات تحكيمية واستفزاز بعض الخصوم، إلا أنه لم يكن لديه رد فعل شخصي تجاه الأمر.

وجاء حديث الدويش، على خلفية المقارنة بين كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا أن رونالدو لا يزال هدافًا خطيرًا ويسجل بالقدمين والرأس، وأرقامه تاريخية في الموسم الماضي، رغم أنه سنه 39 عامًا، أما عن مبابي، فرغم صغر سنه (25 عامًا)، وكونه لاعبًا موهوبًا وسريعًا مهاريًا، ولكنه يضيع الكثير من الفرص، وحتى الآن، جمهور ريال مدريد وإعلامه ليسوا راضين عنه.

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وحول عدم فوز كريستيانو بالبطولات المحلية مع النصر، قال الدويش، إن اللاعب لا يحقق بطولة بمفرده، خاصة الهدافين، ويجب أن يكون هناك حارس ينقذ، وكذلك مدافعين ووسط، ولاعبين يمررون ويرفعون الكرة، ولولا المجموعة، ما استطاع اللاعب تحقيق كل هذه الأشياء.

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وشارك رونالدو مع النصر في 18 مباراة رسمية بجميع المسابقات، منذ انطلاق الموسم الجاري، سجل خلالها 15 هدفًا، بواقع 9 أهداف في دوري روشن السعودي، وأربعة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهدفين في كأس الدرعية للسوبر السعودي، كما صنع 3 تمريرات حاسمة.