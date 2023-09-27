أخبار النصر اليوم | حقيقة مساومة نجم الفريق .. وعملية "نصب" بسبب لقاء الطائي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر السعودي اليوم 27 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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رحيل سلطان الغنام؟ .. حقيقة "مساومة" نجم النصر لإدارة آل معمر

عاشت جماهير نادي النصر السعودي، ساعات من القلق؛ بشأن "مستقبل" أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

"مهزلة" .. قرار غريب ضد النصر مخالف للوائح فيفا!

يبدو أن أزمة كبرى ستشتعل في الوسط الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة القادمة؛ بسبب "جدولة" مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (طالع التفاصيل).

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عملية نصب خطيرة .. مواقع مشبوهة تستغل اسم النصر!

يبدو أن الساحة الرياضية السعودية، تشهد في الوقت الحالي، عملية "نصب" خطيرة، استغلالًا لاسم نادي النصر (طالع التفاصيل).

طلب مهم لجماهير النصر لـ"إنقاذ" عبد الإله العمري

طالب أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بـ"مساندة" المدافع الدولي عبد الإله العمري.

وأكد الغامدي في تصريحات مع فضائية "SSC"، على أن العمري، لن يعود إلى مستواه وتألقه؛ إلا من خلال الدعم والمؤازرة الجماهيرية.

الكشف عن طبيعة إصابة سلطان الغنام و"مدة" غيابه عن النصر

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم الدولي سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر، إصابته بـ"تمدد" في العضلة الخلفية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، يحتاج الغنام، إلى فترة علاج تمتد لـ5 أيام، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا.

سبب صادم .. ليفربول أهدر فرصة سانحة للتعاقد مع رونالدو!

لم يكن آرسنال فقط، ليفربول كذلك أضاع فرصة سانحة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بدلًا من مانشستر يونايتد (طالع التفاصيل).

"هذه أمنيتي بعد النصر والأهلي" .. روبرتو مانشيني يتحدث عن انطباعه بشأن الكلاسيكو

مع مرور الأيام يتعرف الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أكثر على دوري روشن، خاصةً مع حضوره عدد من المباريات مؤخرًا، كان آخرها كلاسيكو النصر والأهلي (طالع التفاصيل).

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