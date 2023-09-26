سبب صادم .. ليفربول أهدر فرصة سانحة للتعاقد مع رونالدو!

خطأ ندم عليه النادي الإنجليزي

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لم يكن آرسنال فقط، ليفربول كذلك أضاع فرصة سانحة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بدلًا من مانشستر يونايتد.

رونالدو انضم إلى يونايتد في عام 2003 قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 12.24 مليون جنيه استرليني في واحدة من أهم وأنجح الصفقات في تاريخ كرة القدم.

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جيرارد أولييه مدرب ليفربول بتلك الفترة كان على وشك التعاقد مع البرتغالي، ولكنه رفض الأمر في اللحظات الأخيرة بسبب راتب اللاعب المرتفع.

وقال الفرنسي في تصريحات نشرها موقع "Sportbible":" لقد رأيت رونالدو في بطولة تولون تحت 21 سنة وذهبنا لمشاهدته، لكن كان لدينا فاتورة أجور محددة ولم ندفع الراتب الذي أراده".

وأضاف:"بعدها أقيمت مباراة ودية بين مانشستر يونايتد وسبورتينج لشبونة والجميع وقتها طلب من السير أليكس فيرجسون ضمه، لكني رفضت كسر هيكل الأجور من أجله لأن ذلك كان سيتسبب في مشاكل بغرفة الملابس لدينا".

يذكر أن صاحب الـ38 سنة حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر 3 مرات، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية خلال تواجده في أولد ترافورد.

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