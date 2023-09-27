"هذه أمنيتي بعد النصر والأهلي" .. روبرتو مانشيني يتحدث عن انطباعه بشأن الكلاسيكو

المدرب الإيطالي حضر كلاسيكو النصر والأهلي من مدرجات الأول بارك، ماذا قال عقب اللقاء؟

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مع مرور الأيام يتعرف الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أكثر على دوري روشن، خاصةً مع حضوره عدد من المباريات مؤخرًا، كان آخرها كلاسيكو النصر والأهلي.

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العالمي استضاف الراقي في كلاسيكو الجولة السابعة من دوري روشن، وحسم أصحاب الأرض النتيجة لصالحهم بواقع 4-3.

وخرج مانشيني متحدثًا عن انطباعه عقب تلك المباراة، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "شاهدت مباراة النصر والأهلي، كان لقاءً جيدًا، الدوري السعودي بشكل عام قوي ومثير، من خلال المباريات التي حضرتها، المستويات ترتفع.

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"لكن أتمنى الاعتماد على اللاعب السعودي بصورة أكبر، هو يستحق منحه الفرصة، شاهدت سبعة أهداف في لقاء النصر والأهلي ساهم بها اللاعبون المحليون بصورة كبيرة، كان أداؤهم مبشرًا جدًا".

وأضاف: "لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، الذين يتمتعون بإمكانيات خاصة ومميزات، لكن عليّ مشاهدة الجميع، كي تتضح الصورة بشكل أكبر، لكن بشكل عام المؤشرات مبشرة والوقت أمامنا لاختيار قائمة معسكر نوفمبر".

مانشيو اختتم: "المعسكر الأخير كان مقبولًا كخطوة أولى، قمنا بعمل جيد، الجميع مستعد والمؤشرات جيدة، نسير على الطريق الصحيح، ومع الوقت سنتطور أكثر وأكثر".

يذكر أن انطلاقة الإيطالي مع الأخضر لم تكن جيدة، إذ خسر وديتي كوستاريكا (3-1)، وكوريا الجنوبية (1-0) في معسكر سبتمبر الجاري، حيث أولى معسكرات مانشيو مع الفريق، مما عرضه للكثير من الانتقادات.

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