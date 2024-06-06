أخبار النصر اليوم | حقيقة رفض ناتشو للعالمي .. ومعركة مرتقبة مع الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 6 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 6 يونيو 2024.

استعدادًا للموسم الجديد .. فريق إسباني يفاضل بين النصر والهلال لمواجهة أحدهما!

بدأت الأندية الأوروبية تضع خلال الوقت الحالي خطة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستهدف نادي إشبيلية مواجهة الهلال أو النصر خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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ينافس 3 دول لضمه .. أول تحرك من النصر لحسم صفقة "اللاعب الأربعيني"

دخل النصر السعودي، في منافسة شرسة مع أندية من 3 دول مختلفة؛ للتعاقد مع نجم عالمي، تربطه صداقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "هذا الرجل يخدعكم!" .. فهد الهريفي يخالف كريستيانو رونالدو بطلب عاجل إلى مسؤولي النصر

وجّه فهد الهريفي، أسطورة النصر السعودي، "رسالة مهمة" إلى مسؤولي النادي؛ قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

صفقة مهمة .. معركة مرتقبة بين الهلال والنصر لـ"خطف" ابن الاتحاد

وضع ناديا الهلال والنصر السعوديين، لاعبًا محليًا دوليًا، على رأس أولوياتهما؛ للتعاقد معه في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"أهداف الهلال والنصر والاتحاد" .. صندوق الاستثمارات يجتمع مع 4 نجوم عالميين

يجتمع مسؤولو صندوق الاستثمارات السعودي، مع 4 نجوم عالميين؛ لبحث إمكانية ضمهم إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

بعد مكالمة فيرناندو هييرو .. حقيقة رفض قائد ريال مدريد عرض النصر

يُحاول نادي النصر التعاقد مع ناتشو فيرنانديز مدافع وقائد فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن هناك بعض الأمور المستجدة التي جعلت البعض يؤكد على أنه رفض عرض العالمي. "اقرأ التفاصيل"

"الأشهر تتسابق للفوز به" .. رسالة خاصة من النصر عن كريستيانو رونالدو

احتفى نادي النصر السعودي، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد فوزه بـ"جائزة" جديدة. "اقرأ التفاصيل"

"سافر إلى النصر قبل أن ينجز المطلوب" .. رحيل فيرناندو هييرو يربك شيفاز ويكلّفه خسارة صفقات الصيف!

تسبب الإسباني فيرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد، والمدير الرياضي الجديد لفريق الكرة بنادي النصر، في حالة من الارتباك داخل أرجاء ناديه السابق، شيفاز جوادالاخارا المكسيكي، بعد انتقاله المفاجئ إلى دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

انتخابات روشن بلغة الأموال .. سباق الأهلي والاتحاد يتخطى 6 مليون وغموض داخل الهلال والنصر!

تشهد انتخابات أندية صندوق الاستثمارات العامة، أجواءً ساخنة، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، مساء الغد (الجمعة)، وفق روزنامة اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية. "اقرأ التفاصيل"