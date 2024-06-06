"سافر إلى النصر قبل أن ينجز المطلوب" .. رحيل فيرناندو هييرو يربك شيفاز ويكلّفه خسارة صفقات الصيف!

ماذا حدث في شيفاز بعد رحيل فيرناندو هييرو إلى النصر؟

تسبب الإسباني فيرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد، والمدير الرياضي الجديد لفريق الكرة بنادي النصر، في حالة من الارتباك داخل أرجاء ناديه السابق، شيفاز جوادالاخارا المكسيكي، بعد انتقاله المفاجئ إلى دوري روشن السعودي.

وأعلن نادي النصر عن تعاقده رسميًا مع فيرناندو هييرو، ليصبح المدير الرياضي الجديد للنادي في الموسم المُقبل، فيما وجه الأيقونة الإسبانية، رسالة إلى النصراويين، قائلًا "مرحبًا، أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى هذا النادي، أردت أن ألقي التحية إلى مشجعي النصر، سأراكم قريبًا، وسنواصل العمل معًا، أرسل لكم جميعًا، تحياتي".

وأفاد الإعلامي توماس بوكلي، بأن فيرناندو هييرو، كان يسعى لحسم صفقتين لنادي شيفاز قبل انتقاله المفاجئ إلى الدوري السعودي، حيث كان يسعى لإقناع الجناحين هيرفينج (تشاكي) لوزانو وأوربيلين بينيدا، ثنائي إيندهوفن الهولندي وآيك أثينا اليوناني، بالعودة من أوروبا، لتمثيل جوادالاخارا في الدوري المكسيكي.

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ورغم محاولاته لإنهاء صفقتي الثنائي المكسيكي، إلا أنه لم ينجح قبل توجهه إلى النصر، فيما يُتوقع أن ينتقل تشاكي إلى نادي سان دييجو الأمريكي، فيما يظل بينيدا مرتبطًا بعقد مع أثينا حتى عام 2027.

وكان هييرو قد أمضى وقتًا من أجل إنهاء صفقة نجم نادي مازاتلان، أندريس مونتانيو، صاحب الـ21 عامًا، والذي يقود خط وسط فريقه ويعد ضمن قائمة المنتخب المكسيكي تحت 23 عامًا، الذي يستعد للمشاركة في بطولة تولون.

وأضاف التقرير أن إدارة نادي جوادالاخارا تتجه نحو تعويض رحيل هييرو بثلاثة أسماء، بعد بضعة أيام من الارتباك، الأمر الذي يضع النادي في اختبار بين صحة المقولتين المتعارضتين (ثلاثة رؤوس أفضل من رأس واحد) و(كثرة الطهاة تفسد المرق).

يذكر أن تقارير قد أشارت إلى تحرك هييرو للتفاوض مع قائد ريال مدريد، ناتشو فيرناندو، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، فيما لم يتخذ النجم الإسباني المُتوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، قراره النهائي بشأن الرحيل إلى دوري روشن.