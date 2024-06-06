ماذا يحدث في انتخابات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؟

تشهد انتخابات أندية صندوق الاستثمارات العامة، أجواءً ساخنة، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، مساء الغد (الجمعة)، وفق روزنامة اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن 9 أعضاء قاموا بسداد رسوم العضوية في ناديي الاتحاد والأهلي، بإجمالي نحو 6.4 ملايين ريال، فيما لم يتم تحديد رسوم العضوية للمرشحين في انتخابات الهلال والنصر.

وتقدم لؤي ناظر بملف الترشح لرئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بعدما بادر بترقية عضويته إلى الفئة الماسية، بسداد رسوم قدرها مليون ريال، كما انضم إلى عضوية الاتحاد الماسية، كل من (محيي الدين كامل، صالح عبد الله كامل، محمد كامل، محمد بخاري)، فيما انضم للعضوية البلاتينية، بقيمة 100 ألف ريال، كل من (طل ناظر، عبد الله الغامدي، المهندس إبراهيم القرشي)، ليبلغ مجموع ما تم سداده في الاتحاد، مبلغ 5.3 ملايين ريال، بخلاف 3500 مشترك من الجماهير.

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وفي انتخابات الأهلي، بادر خالد العيسى، رئيس المؤسسة غير الربحية، بسداد رسوم العضوية الخاصة، بقيمة 1.15 مليون ريال، ردًا على العضو الذهبي ماجد القثامي، الذي ألمح برغبته في خوض الانتخابات.

وبالتوجه إلى الرياض، فإن إبراهيم المهيدب قرر الترشح لرئاسة نادي النصر، خلفًا لمسلي آل معمر، فيما لم يتم الكشف عن الرسوم التي سددها للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث يتدرج الاشتراك في عضوية النادي بين (115 ريال - 17.25 مليون ريال)، أما عن انتخابات الهلال، فإن رئيس المؤسسة، فهد بن نافل، لم يكشف عن تقديم ملفه الانتخابي، وسط إعلان يزيد أبونيان عن قراره بخوض سباق الانتخابات الهلالية حال عدم ترشح ابن نافل، فيما تبدأ رسوم الاشتراك في عضوية الهلال من 100 ريال وحتى مليون ريال.

ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين بين يومي 8 و12 يونيو، ثم الطعن ضد القائمة الأولية في 13 يونيو، والنظر في الطعون المقدمة بين 14 و17 يونيو، ومن ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين خلال يومي 18 و19 يونيو.

وقررت اللجنة تحديد موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية في 20 يونيو، ثم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في 21 يونيو، والنظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية خلال يومي 22 و23 يونيو، قبل اعتماد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب للقوائم الفائزة.