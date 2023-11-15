أخبار النصر اليوم | جدل المشاركة في دوري أبطال أوروبا .. ومارسيلو يكشف سر رفضه العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ15 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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دعوة النصر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا .. حقيقة أم شائعة؟

"دعوة نادي النصر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".. خبر هز الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد أن تناقلته وسائل إعلام عالمية، على نطاقٍ واسع (طالع التفاصيل).

مفاجأة | نجم البرازيل يرفض عرض كريستيانو رونالدو للانضمام إلى النصر

رفض أحد أبرز النجوم البرازيليين، عرضًا من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

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بعد إبداعه مع النصر .. لويس كاسترو الأفضل في العالم متفوقًا على جوارديولا!

حقق البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أرقامًا مذهلة في عام 2023؛ جعلته "الأفضل" على مستوى العالم (طالع التفاصيل).

الرعب يزداد في الهلال قبل ديربي النصر .. إصابة سالم الدوسري أقوى من المتوقع

يوم بعد آخر، تزداد مخاوف جماهير نادي الهلال، من غياب النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن ديربي الرياض الكبير أمام النصر (طالع التفاصيل).

"الهلال لم يرغب في تأجيل ديربي النصر لكن أراد كشف هذه الحقيقة"!

"هل سيتم تأجيل مباراة الهلال والنصر؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق الناديين، قبل ديربي الرياض الكبير، المقرر يوم 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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