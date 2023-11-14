دعوة النصر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا .. حقيقة أم كذب؟

القصة الكاملة حول أنباء دعوة نادي النصر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

"دعوة نادي النصر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".. خبر هز الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد أن تناقلته وسائل إعلام عالمية، على نطاقٍ واسع.

النصر يقدّم مستويات رائعة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يتصدر مجموعته الآسيوية، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

صحيفة "سبورت ميدياست" الإيطالية نشرت مساء اليوم الثلاثاء، خبرًا يفيد بتجهيز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، دعوة إلى النصر؛ للمشاركة في دوري الأبطال 2024-2025.

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وحسب نفس الخبر، اختار الاتحاد القاري للعبة "العالمي"؛ باعتباره أحد أشهر 3 أندية في العالم، بتواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بين صفوفه.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، على أن النصر يجب أن يطبق معايير "اللعب المالي النظيف"، التي تنص عليها لوائح الاتحاد الأوروبي؛ ليتمكن من المشاركة في المسابقة القارية.

وفي الحقيقة.. الخبر الذي نشرته صحيفة "سبورت ميدياست"، مصدره الأساسي هو الإعلامي الرياضي السعودي علي الحربي، والذي نشره قبل 48 ساعة تقريبًا، من الآن.

الحربي عاد وذكر هذه المعلومة مجددًا، اليوم الثلاثاء؛ عندما كتب عبر حسابه بمنصة "إكس": "ذكرتها قبل (يومين).. الاتحاد الأوروبي يُريد تقديم دعوة إلى نادي النصر السعودي؛ من أجل المُشاركة في دوري أبطال أوروبا، عام 2024م".

ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي عبد الله الثقيل، على الأخبار المتداولة؛ بشأن إمكانية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في دوري أبطال أوروبا.

الثقيل قال عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم: "الخبر غير صحيح.. الصحف العالمية تنشر أخبارًا كثيرة غير صحيحة، نقلًا عن إعلاميين سعوديين".

وتحدى الإعلامي الرياضي "الجميع"، بأن الأيام ستثبت أن خبر مشاركة قلعة العالمي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كاذب وغير صحيح.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نفى في أكثر من مناسبة، مشاركة الأندية السعودية، في مسابقته القارية، كما أكد ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، على عدم مناقشة هذه الفكرة - حتى الآن -، على الرغم من اعترافه بأنه لن يتأخر عن أي شيء، من شأنه تحقيق مصلحة فرق المملكة.