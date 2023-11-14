الرعب يزداد في الهلال قبل ديربي النصر .. إصابة سالم الدوسري أقوى من المتوقع

تطورات مخيفة للهلال في إصابة سالم الدوسري

SHAHID

يوم بعد آخر، تزداد مخاوف جماهير نادي الهلال، من غياب النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

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الهلال يستضيف نادي النصر، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، عن أن الفحوصات التي خضع لها النجم الدولي، في الساعات الماضية؛ أثبتت معاناته من إصابتين.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب يُعاني من تمزق من الدرجة الثانية في كاحل القدم، بينما الإصابة الأخرى والتي ظهرت مؤخرًا؛ عبارة عن تمزق من الدرجة الأولى في ركبته.





وأوضحت أن إصابة سالم الدوسري، التي تعرض لها في مباراة الهلال والتعاون الماضية، ظهرت في البداية على أنها بسيطة، قبل أن تتفاقم في الساعات الماضية.

الصحيفة أعلنت أن الدوسري، يحتاج إلى فترة تأهيل تتراوح بين 14 يومًا إلى 3 أسابيع، قبل العودة إلى المباريات؛ وبالتالي غيابه عن ديربي النصر الكبير.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف".

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