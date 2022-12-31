أخبار النصر اليوم | تفضيل رونالدو للعالمي عن أمريكا .. وشكوى مركز التحكيم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 31 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 ديسمبر 2022.

عرض لا يُقاوم .. عقد النصر سيضاعف ثروة رونالدو 3 مرات!

أنهى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل تمامًا حول مستقبله، بالتوقيع لنادي النصر السعودي لمدة 7 سنوات منهم سنتين ونصف كلاعب بعقد تاريخي. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

هاتف مشجع يحرم النصر من رونالدو مباراتين

يترقب الجمهور السعودي وخاصة النصراوي الظهور الأول لنجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو مع الفريق في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

نخلة جميرا وأجزاء من القمر .. أشياء يُمكن شراؤها براتب رونالدو مع النصر

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا انضمام النجم كريستيانو رونالدو لصفوفه بعقد يمتد حتى صيف 2025. "اقرأ التفاصيل"

النصر كان أولويته .. تفاصيل العرض الأمريكي الضخم لرونالدو!

انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخيرًا إلى نادي النصر السعودي، ولكنه كان على وشك الانتقال إلى نادي كانساس سيتي الأمريكي. "اقرأ التفاصيل"

بعد رونالدو .. وزير الرياضة يُلمح لصفقات نارية أخرى في الدوري السعودي

أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي سعادته الكبيرة بانضمام النجم كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر، ملمحًا لأن تلك مجرد البداية في نهج استهداف النجوم الكبار. "اقرأ التفاصيل"

"نبّي ميسي" .. جمهور الهلال يُطالب بالرد على صفقة رونالدو والنصر

دشن جمهور الهلال على تويتر هاشتاج "نبي ميسي" تعبيرًا عن رغبتهم بتعاقد ناديهم مع النجم الأرجنتيني المتوج مؤخرًا بكأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

النصر يشكو مركز التحكيم للجنة الأولمبية والبارالمبية

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن نادي النصر تقدم بشكوى لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ضد مركز التحكيم.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر طلب في شكواه بفتح تحقيق حول ما يتردد عن تعديل مركز التحكيم القواعد الإجرائية يوم 12 مايو الماضي، قبل أن يتم النظر في الشكوى، اعترف المركز بأنه حدّث القواعد الإجرائية، ولكنها لن تطبق على القضايا المنظورة قبل إقرارها.

Shahid