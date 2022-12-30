بعد رونالدو .. وزير الرياضة يُلمح لصفقات نارية أخرى في الدوري السعودي

أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي سعادته الكبيرة بانضمام النجم كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر، ملمحًا لأن تلك مجرد البداية في نهج استهداف النجوم الكبار.
النصر أعلن رسميًا مساء اليوم التعاقد مع النجم البرتغالي بعقد يمتد حتى صيف 2025، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية.
عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد
النادي ارتبط باللاعب منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت سابق من ديسمبر الجاري، وقد تمت مراسم توقيع العقود اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد.
وزير الرياضة رحب باللاعب عبر تويتر وأكد أن المزيد من الصفقات النارية الكبرى قادمة للدوري السعودي، إذ كتب "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية".
أضاف "مرحبًا بك كريستيانو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا".
يُذكر أن بعض الأخبار تحدثت عن استهداف النصر لعدد من الأسماء المهمة خلال يناير القادم مثل نجولو كانتي وسيرخيو راموس، فيما تحدث البعض عن سعي الهلال للتعاقد مع ليونيل ميسي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.
اختيارات المحررين
- فيديو | فعلها قبلهم جميعًا .. مهارات رونالدو وميسي وكرويف مُقتبسة من بيليه
- ملك ملهم وإرثه مستمر للأبد.. نجوم كرة القدم ينعون بيليه
- الهدف رقم 1000 وإيقاف الحرب الأهلية .. أعظم اللحظات في مسيرة بيليه
- غدر الزميل والسفاح النرويجي .. ماذا يحتاج ميسي لاقتناص الكرة الذهبية الثامنة؟
- مبابي في مدريد ورافعة اقتصادية في برشلونة .. أمنيات الجمهور بموسم الأعياد!