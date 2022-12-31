عرض لا يُقاوم .. عقد النصر سيضاعف ثروة رونالدو 3 مرات!

أنهى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل تمامًا حول مستقبله، بالتوقيع لنادي النصر السعودي لمدة 7 سنوات منهم سنتين ونصف كلاعب بعقد تاريخي.
صاحب الـ37 سنة سيحصل على راتب سنوي قيمته 200 مليون يورو وهو ما يعادل 173 مليون جنيه استرليني، ليكون صاحب العقد الأعلى بتاريخ كرة القدم على الإطلاق.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن أجر رونالدو طوال فترة عقده بالدوري السعودي، سيتسبب في مضاعفة ثروته بشكل كامل 3 مرات، ويشمل ذلك الفترة التي سيقضيها في دوره الاستشاري مع النصر بعد اعتزال كرة القدم.
وأوضحت أن حصول رونالدو على راتب 173 مليون استرليني في 7 سنوات وهي مدة التعاقد كلاعب وكمستشار للنادي، سيعني ارتفاع قيمة ثروته من 410 مليونًا إلى 1.2 مليار استرليني.
جدير بالذكر أن رونالدو قد أبدى سعادته تجاه هذه الخطوة في تصريحات رسمية، مشيرًا إلى تطلعه نحو خوض تجربة جديدة في دوري مختلف وبلد أخرى خارج قارة أوروبا.
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