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أخبار النصر اليوم | تصرف تاليسكا المحرج، ورونالدو نسخة السعودية .. "طقطقة" ونزاهة

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Al-Ittihad 2023Getty Images
Al Nassr FCالدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل)Cristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 ديسمبر 2023

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