فيديو مثير للجدل .. هل تعمد أندرسون تاليسكا "إحراج" مسؤول النصر؟

أندرسون تاليسكا يثير الجدل بعد كلاسيكو النصر والاتحاد

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أثار الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، الجدل في الشارع الرياضي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب قراراته الجريئة داخل قلعة العالمي.

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فينجا دعم إدارة الحكم السعودي، مباريات نادي النصر في المسابقات المحلية، مع إعادته "صياغة" مكافآت الفوز؛ الأمر الذي أثار غضب معظم نجوم الفريق الأول، مع توسط الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ لحل الأزمة.

ويبدو أن أزمة "المكافآت" بين الرئيس التنفيذي ونجوم النصر "انتهت"؛ وهو ما ظهر بعد نهاية كلاسيكو المملكة الكبير المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أمام نادي الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء.

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جويدو نزل إلى أرضية الملعب، بعد إطلاق الحكم نهاية الكلاسيكو، بفوز النصر التاريخي على الاتحاد، بخمسة أهداف مقابل اثنين؛ حيث قام بتحية جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وبالفعل.. تفاعل جميع لاعبي الفريق النصراوي مع جويدو فينجا، وقاموا بـ"مصافحته" - الأمر الذي يؤكد عودة العلاقة الجيدة معه -؛ باستثناء البرازيلي أندرسون تاليسكا.

مقطع فيديو أظهر تجاهل تاليسكا، "مصافحة" فينجا؛ حيث أبعد وجهه عنه بمجرد الاقتراب منه، مع قيامه بتحية بعض الأشخاص الآخرين، المتواجدين على أرضية الملعب؛ الأمر الذي وصفه البعض بـ"التصرف المشين" من اللاعب، بينما اعتبره آخرون "تصرف لا إرادي" من النجم البرازيلي.

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