"مصيبة تحكيمية" .. تحذير النصر من خسارة نقاط مباراة التعاون لهذا السبب!

النصر لا يحتمل خسارة أي نقاط أخرى في صراع الدوري

SHAHID

حذر الإعلامي الرياضي علي السُّلمي، إدارة نادي النصر السعودي، من خسارة نقاط مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام التعاون.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يحل ضيفًا على التعاون، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

السُّلمي قال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن الحكم محمد الهويش، الذي سيدير مباراة العالمي أمام سكري القصيم؛ كان قد تسبب في خسارة الفريق الأصفر، 3 نقاط مهمة في مستهل مشواره في دوري روشن السعودي، أمام الاتفاق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف الإعلامي الرياضي: "هذا الحكم له مواقف سابقة ضد العالمي.. فكيف تسند له إدارة مباراة الفريق أمام التعاون؟ وكيف توافق إدارة شركة النصر على وجوده؟".

وتابع: "المصيبة تواجد الحكم ممدوح الشهدان، في غرفة تقنية الفيديو (فار)، بالمواجهة القادمة؛ وهو من حرم النصر من ركلة جزاء، أمام التعاون".

وطالب علي السُّلمي، إدارة نادي النصر، بتدارك الوضع قبل فوات الأوان؛ خاصة أن الجماهير غير مستعدة لخسارة نقاط جديد؛ بسبب ما وصفه بـ"الصافرة المرتعشة".

SHAHID