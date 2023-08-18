أخبار النصر اليوم | تشكيل مواجهة التعاون .. وراموس يُقلق العالمي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيديو | نجم النصر السابق ينتقد نيمار بعد الانضمام للهلال .. ويعترف: ذهبت للعالمي بسبب الإصابة

انتقد النجم البرازيلي الكبير دينلسون، لاعب النصر السعودي الأسبق، مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور؛ بسبب قراره بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

استعدوا .. الاتحاد قد يخطف أنطوان جريزمان قبل الانتقال إلى النصر

رغم الصفقات الكبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أن جماهير نادي الاتحاد السعودي، أعربت عن غضبها من عمل مجلس الإدارة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم، لا يزال يُعاني من "نقص" في بعض المراكز. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بصورة على إنستجرام.. سيرخيو راموس يغازل ريال مدريد ويقلق عملاقي السعودية!

وسط الأنباء التي تطرحه كخليفة محتمل لإيدير ميليتاو، أومأ سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الأسبق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي قد يحمل إشارة إلى وجهته المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

كفاكم دراما وثقافة لا نستوعبها .. جوارديولا وكلوب ونجوم دافعوا عن الدوري السعودي

طفرة هائلة يعيشها الدوري السعودي خلال هذا الموسم، ستجعله واحدًا من أهم المواسم الكروية على الإطلاق، ولكن البعض لا يؤيد ما يحدث! "اقرأ التفاصيل"

التشكيل المتوقع للنصر لمواجهة التعاون

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، على تشكيل فريقه، الذي سيواجه التعاون بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل النصر المتوقع لمواجهة التعاون كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الإله العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

SHAHID