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بصورة على إنستجرام.. سيرخيو راموس يغازل ريال مدريد ويقلق عملاقي السعودية!

أحمد مجدي
Sergio Ramos Real MadridGetty Images
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النجم الإسباني لم ينس ماضيه في النادي الملكي

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وسط الأنباء التي تطرحه كخليفة محتمل لإيدير ميليتاو، أومأ سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الأسبق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي قد يحمل إشارة إلى وجهته المقبلة.

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منذ رحيله عن باريس سان جيرمان منذ شهرين، يبقى راموس دون نادٍ، مع العديد من التقارير التي تربطه بريال مدريد في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد الإصابة الطويلة للمدافع البرازيلي.

راموس نشر صورة من منزله برفقة اثنين من لاعبي ريال مدريد الحاليين وهما لوكا مودريتش وداني سيبايوس، مع عبارة: "المقابلة والحديث مع الأصدقاء".

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يأتي هذا في الوقت الذي تبرز فيه المملكة العربية السعودية أيضًا كوجهة محتملة لراموس، وكان الحديث الأكبر من طرف الهلال والنصر للتعاقد مع النجم الإسباني المخضرم.

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