تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

فيديو | نجم النصر السابق ينتقد نيمار بعد الانضمام للهلال .. ويعترف: ذهبت للعالمي بسبب الإصابة

أحمد فرهود
Neymar - Al HilalGOAL AR
النصرالهلالنيماردوري روشن السعوديانتقالات

تصريحات مثيرة من نجم النصر الأسبق

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

انتقد النجم البرازيلي الكبير دينلسون، لاعب النصر السعودي الأسبق، مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور؛ بسبب قراره بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الهلال السعودي أعلن التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وأكد دينلسون في تصريحاته مع برنامج "Jogo aberto"، على أنه غير مؤيد لانتقال نيمار إلى الزعيم الهلالي، معتبرًا أنه كان من الأفضل على الساحر البرازيلي، أن ينتظر حتى وصول عرض العملاق الإسباني برشلونة، الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد معه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واعترف النجم البرازيلي، بأنه اضطر إلى مغادرة الملاعب الأوروبية، والانضمام إلى النصر في عام 2006؛ بسبب معاناته من إصابة ومشاكل على مستوى الركبة.

وأشار دينسلون، إلى أنه عندما انضم إلى قلعة العالمي؛ كانت لدى السعودية، نفس الرؤية الحالية؛ بالتعاقد مع أبرز نجوم العالم، وضمهم إلى دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن دينسلون، لعب 15 مباراة رسمية فقط، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في موسم 2006-2007، مسجلًا خلالها 3 أهداف.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

142603 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76014كريم بنزيما
  • 7658خاليدو كوليبالي
  • 12268روبرتو فيرمينو
  • 5946نجولو كانتي
  • 13991مارسيلو بروزوفيتش
  • 26726صفقة أخرى
142603 الأصوات

اختيارات المحررين