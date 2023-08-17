تصريحات مثيرة من نجم النصر الأسبق

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انتقد النجم البرازيلي الكبير دينلسون، لاعب النصر السعودي الأسبق، مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور؛ بسبب قراره بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال السعودي أعلن التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وأكد دينلسون في تصريحاته مع برنامج "Jogo aberto"، على أنه غير مؤيد لانتقال نيمار إلى الزعيم الهلالي، معتبرًا أنه كان من الأفضل على الساحر البرازيلي، أن ينتظر حتى وصول عرض العملاق الإسباني برشلونة، الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد معه.

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واعترف النجم البرازيلي، بأنه اضطر إلى مغادرة الملاعب الأوروبية، والانضمام إلى النصر في عام 2006؛ بسبب معاناته من إصابة ومشاكل على مستوى الركبة.

وأشار دينسلون، إلى أنه عندما انضم إلى قلعة العالمي؛ كانت لدى السعودية، نفس الرؤية الحالية؛ بالتعاقد مع أبرز نجوم العالم، وضمهم إلى دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن دينسلون، لعب 15 مباراة رسمية فقط، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في موسم 2006-2007، مسجلًا خلالها 3 أهداف.

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