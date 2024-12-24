أخبار النصر اليوم | هييرو في إيطاليا لضم بديل تاليسكا، وسر عرقلة التعاقد مع يوسف النصيري

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 ديسمبر 2024.
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الأهلي أم النصر؟ .. مهاجم ميلان يدخل دائرة اهتمامات دوري روشن السعودي
الأمر لا يتعلق بالجناح لياو
الموضوع يُستكمل بالأسفل
درس للجميع .. رد مثالي من نواف بوشل على "سخرية" يونس محمود من المنتخب السعودي
السعودية تستعد لمواجهة اليمن
"شرط اللاعب يعرقل الصفقة!" .. الكشف عن سر تأخر انضمام يوسف النصيري إلى النصر
جديد صفقة "بديل" أندرسون تاليسكا..
"لا لتعزيز المنافس!" .. لهذا وافق النصر على "خسائره المالية" في صفقة رحيل تاليسكا المرتقبة
اللاعب يستعد للرحيل بعد 3 سنواتٍ ونصف مع النصر..
"محضر" مرتقب من فينجا ضد إدارة النصر .. وهييرو في إيطاليا للتعاقد مع "بديل" تاليسكا
كواليس مثيرة من داخل نادي النصر..
فيديو | "من قال إن ميسي أفضل مني؟!" .. رونالدو يرد على استفزازات مستر بيست
رونالدو دائمًا ما يؤكد أنه أفضل من الجميع..
مشجع الأسبوع | "كنتم تبكون" .. عاشق للهلال يُحاول استفزاز بيتروس لكن نجم النصر السابق يرد بقسوة
لاعب الأخدود مازال يُغضب الهلاليين
"أبعدوا ميول النصر والهلال والاتحاد والأهلي!" .. تحذير بحريني من تراجع المنتخب السعودي بعد تعثر كأس الخليج
إعلامي بحريني: السعودية 20 مليون نسمة .. ألا تستطيع بناء منتخب قوي؟
"الأمور انتهت وتاليسكا انتقل" .. خالد الشنيف يحسم مصير نجم النصر والشهري يطالب ببقائه في هذه الحالة!
ملف تاليسكا وفنربخشه الأكثر إثارة للجدل..