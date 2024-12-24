الأهلي أم النصر؟ .. مهاجم ميلان يدخل دائرة اهتمامات دوري روشن السعودي

الأمر لا يتعلق بالجناح لياو

تزداد يوميًا قائمة الأسماء المدرجة في أجندة أندية دوري روشن السعودي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وقد انضم لها مؤخرًا مهاجم ميلان.

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الأمر لا يتعلق بالجناح البرتغالي رفاييل لياو، الذي ارتبط مؤخرًا بالانضمام إلى الهلال، بل بزميله الإسباني ألفارو موراتا الذي بدأ تجربته مع الروسونيري هذا الموسم قادمًا من أتلتيكو مدريد.

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الصحفي علي العنزي كشف خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" أن موراتا على طاولة دوري روشن السعودي، لكن دون الكشف عن هوية النادي المهتم بالتعاقد معه.

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مقدم البرنامج "عبد الرحمن العامر" اندهش من الخبر، قائلًا "الهلال لديه مهاجم، والاتحاد كذلك والأهلي أيضًا"، فأجابه العنزي "لا بالعكس، الأهلي بحاجة إلى مهاجم. هو على طاولة دوري روشن وقد نراه في البطولة".

العنزي كشف خلال حديثه أن النصر أخرج يوسف النصيري من حساباته لدعم هجومه، مشيرًا إلى أنه يتفاوض مع عديد اللاعبين حاليًا، ليترك الخيار بينه وبين الأهلي لمحاولة ضم بطل أوروبا مع منتخب إسبانيا.