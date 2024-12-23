"شرط اللاعب يعرقل الصفقة!" .. الكشف عن سر تأخر انضمام يوسف النصيري إلى النصر

جديد صفقة "بديل" أندرسون تاليسكا..

شهدت مفاوضات مجلس إدارة النصر، مع يوسف النصيري، مهاجم منتخب المغرب والفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، تعثرًا في الساعات القليلة الماضية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر يحاول التعاقد مع مهاجم أجنبي؛ لتسجيله في قائمة الفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، بدلًا من أندرسون تاليسكا، الذي بات قريبًا من الانضمام إلى فنربخشه تحديدًا؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، يحاول مسؤولو نادي النصر، الحصول عل توقيع النصيري؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، أي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

GOAL

الصحيفة كشفت عن رفض المهاجم المغربي، الانضمام إلى الفريق النصراوي على سبيل الإعارة؛ حيث اشترط أن تكون الصفقة بشكل دائم؛ من أجل إتمامها رسميًا.

وأوضحت الصحيفة أن "شرط" يوسف النصيري؛ لم يجد الموافقة من لإدارة النصراوية - حتى الآن -؛ في انتظار ما ستسفر عنه الساعات والأيام القليلة القادمة.

وكان الإعلامي الرياضي سعود الصرامي قد أعلن "سفر" فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، إلى الأراضي الإيطالية، في الفترة الماضية؛ من أجل محاولة التعاقد مع مهاجم ميلان ألفارو موراتا؛ وهو ما قد يكون دليلًا جديدًا على تعثر صفقة النصيري بالفعل.

جدير بالذكر أن النصيري البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى فنربخشه في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف نادي إشبيلية؛ حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 24 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.