أخبار النصر اليوم | الجمعان يكشف خطة الانتقالات وموقف تاليسكا، وحقيقة التعاقد مع زكريا هوساوي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 يناير 2025

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تطورات جديدة في النصر بعد رئاسة ماجد الجمعان للإدارة التنفيذية..

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GOAL

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