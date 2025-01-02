"كان راضيًا حينما حصل عليها" .. رودري يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو عن الكرة الذهبية!

لاعب وسط السيتي يتحدث عن العودة للملاعب ويرد على رونالدو

رد النجم الإسباني رودري، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، الذي قلل من جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" مقارنة بجوائز سوبر جلوب.

وكان رونالدو قد خرج في تصريحات خلال حضوره جائزة سوبر جلوب بدبي، أكد فيها على أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، كان الأحق بالحصول على الكرة الذهبية، وأن معايير اختيارات تلك الجائزة لا تهمه، وكان يجب أن يحصل عليها من يستحقها.

ورد رودري على تصريحات رونالدو خلال تصريحات لصحيفة "AS" الإسبانية: "فاجأتني تصريحاته لأنه يعلم جيدًا كيف يتم اختيار الفائز".

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وأضاف: "الصحفيون الذين صوتوا لي قد يكونون نفسهم من صوتوا له سابقًا، وأعتقد أنه كان راضيًا عن الجائزة وقتها".

وعن تأثير الجائزة عليه قال: "لقد غيرت حياتي، ربما لم أكن مدركًا لذلك في البداية، ولكن هذا الإنجاز جعل كل شيء مختلفًا بالنسبة لي ولعائلتي، وهي لحظة لا تُنسى".

وتحدث نجم السيتي عن الإصابة التي يُعاني منها في الرباط الصليبي، حيث قال: "أعمل يوميًا من أجل التعافي، وأقضي ساعات طويلة في العلاج والتأهيل، الوضع أفضل مما توقعت، وأعتقد أن جسدي استفاد من هذه الفترة للراحة".

وواصل: "أعرف جسدي جيدًا، وأثق في قدرتي على التعافي، وهدفي هو العودة للمشاركة في هذا الموسم، سواء في دوري الأمم الأوروبية، أو المنتخب أو كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي".

وعلق رودري على تأثر السيتي بغيابه للإصابة: "غياب اللاعبين في مراكز حساسة يؤثر دائمًا على الفريق، والسيتي يُعاني حاليًا ولكن هذا جزء من الرياضة، ولدينا وقت لتغيير الأمور، والتحدي حاليًا هو البقاء متحدين، والعمل بجد من أجل تحقيق النتائج المطلوبة".

وختم النجم الإسباني تصريحاته قائلًا: "أنا مشتاق لزملائي والعودة للملاعب، ورغبتي في العودة قوية، وأعد الجماهير ببذل كل ما في وسعي للعودة بأسرع وقت ممكن".