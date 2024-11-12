أخبار النصر اليوم | موقف الهلال من التعاقد مع رونالدو، وتجديد عقود الثلاثي السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 نوفمبر 2024.

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طموح نجم النصر لا يتوقف أبدًا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جائزة جديدة تُضاف للسجل الذهبي لنجم النصر

المسلسل الوثائقي يُعرض حصريًا على المنصة في 21 نوفمبر

الدوسري تعرض لإصابة أبعدته عن الأخضر

أسطورة النصر يتحدث عن أوضاع ناديه في الموسم الجاري..

أكثر من لاعب ينتهي عقده مع النصر قريبًا..

المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد يفجرها في وجه صاروخ ماديرا!

GOAL

الثنائي عانى من نفس المأساة..

هنا حيث تحطمت تجهيزات مسؤولي الكرة السعودية..

ماذا قال نيمار جونيور؟!..

رونالدو اقترب من "الستة أشهر الأخيرة" في عقده مع النصر..

رونالدو تعرض لانتقادات عنيفة بعد الانضمام إلى الدوري السعودي..