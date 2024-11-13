أخبار النصر اليوم | ريال مدريد يُوضح موقفه من ضم إيمريك لابورت، ورد حاسم على إشاعات رحيل تاليسكا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 نوفمبر 2024.
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نونو مينديش يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو بشأن اللعب للبرتغال
رونالدو كان صارمًا بشأن اللعب للمنتخب الوطني
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النصر يقول كلمته .. رد حاسم على رحيل أندرسون تاليسكا في الشتوية
مستقبل اللاعب يثير الجدل مع كل ميركاتو تقريبًا..
"صياح في صياح وفقر" .. محمد الدعيع يصعد من معركته مع جماهير النصر بـ"الهزائم التاريخية"
محمد الدعيع يواصل الانتقام من جماهير النصر..
المعركة الخامسة .. رونالدو يختفي بفعل فاعل و"الخذلان" يضرب ميسي وينهي حلمه الأمريكي
النجم الأرجنتيني انتهى موسمه مبكرًا وتلاشت أحلامه في الفوز بالدوري
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"تحطيم أسطورة الأهلي وتراجع مثير للجدل عن الاعتزال" .. 578 يومًا غيّرت تاريخ السعودية قبل عودة رينارد للمنتخب
ثورة رياضية تاريخية في الملاعب السعودية..