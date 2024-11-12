"صياح في صياح وفقر" .. محمد الدعيع يصعد من معركته مع جماهير النصر بـ"الهزائم التاريخية"

محمد الدعيع يواصل الانتقام من جماهير النصر..

واصل محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى منتخب السعودية ونادي الهلال، "حربه" ضد جماهير الفرق المنافسة، وخاصة النصر، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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الدعيع تعرض للسخرية من جماهير النصر تحديدًا، خلال الأيام القليلة الماضية؛ والتي قامت بتذكيره ببعض المباريات التي استقبل فيها العديد من الأهداف "التاريخية"، خلال مسيرته كلاعب.

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ويبدو أن الأخطبوط - كما كان يُلقب -، حرص على رد الصفعة إلى الجماهير النصراوية؛ وذلك من خلال تذكيرهم بهزيمة فريقهم الكبيرة ضد الهلال، وبخمسة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2016-2017.

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ونشر الدعيع مقطع فيديو من هذه المباراة، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ مع تعليق: "يا زعماء.. عام كم هذه المباراة؟!".

ولم يتوقف الدعيع عند ذلك؛ حيث نشر مقطع فيديو من برنامج "دورينا غير"، الذي يعمل فيه كمحلل رياضي؛ حيث تضمن كلمة من المقدم خالد الشنيف، وهو يقول: "تصبحوا على خير.. ما صاحوا"، مع لقطة من فوز الهلال على النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وعلق أسطورة حراسة المرمى السعودية على هذا المقطع؛ بالقول: "أزعجونا يا الشنيف.. صياح في صياح.. أنت قلتها فعلًا (صاحوا)، مساكين والله".

واختتم محمد الدعيع، تغريداته الساخرة من النصر وجماهيره، بوصفهم بـ"الفقر"؛ مؤكدًا على أن هذا آخر الكلام الذي سيتحدث به.

جدير بالذكر أن الدعيع، توج بـ17 لقبًا مختلفًا مع نادي الهلال، بالإضافة إلى حصوله على كأس العالم "تحت 17 سنة" مع السعودية، وكأس آسيا مع المنتخب الأول لكرة القدم.