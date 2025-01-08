أخبار النصر اليوم | ستيفانو بيولي يُحدد أهداف الموسم، وأسطورة فرنسا يُهاجم رونالدو بشراسة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 يناير 2025

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ستيفانو بيولي يُحدد أهداف موسم النصر في 2024-2025

حدد ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر أهداف الفريق في الجزء المتبقي من الموسم الجاري، مستبعدًا تمامًا الفوز بدوري روشن السعودي.

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المدرب قال في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس "هدفنا هو تحسين نتائجنا في نصف الموسم الجاري، إذ لم تكن النتائج الأخيرة مرضية لنا، نحن نستحق أفضل من ذلك. لدينا أهداف كبيرة مثل الفوز بالكثير من مباريات دوري روشن السعودي وإثبات جدارتنا في دوري أبطال آسيا".

أضاف حول فترة الإعداد في وسط الموسم "صممنا جدولًا خاصًا بنا لفترة الإعداد خلال فترة التوقف، راعينا به لعبنا الكثير من المباريات، كان جدولًا مكثفًا وعملنا بجد في الأسابيع التي تلت آخر مباريات الفريق في الدوري ومن ثم منحنا اللاعبين فترة نقاهة. أعتقد أن فترة إعدادنا كانت مناسبة وأن الفريق جاهز حاليًا للبدء من جديد".

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