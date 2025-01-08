مدرب البرتغال السابق يكشف رد فعل رونالدو على وضعه بديلًا في كأس العالم 2022

النجم البرتغالي جلس بديلًا في مباراتين من مونديال قطر

كشف فرناندو سانتوس المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال عن رد فعل نجم الفريق، كريستيانو رونالدو، حين أجلسه على دكة البدلاء في كأس العالم قطر 2022.

نجم النصر السعودي كان قد بدأ جميع مباريات دور المجموعات الثلاث، ولكنه تواجد على دكة البدلاء خلال مواجهة سويسرا في ثمن النهائي، وقد أحرز بديله جونزالو راموس هاتريك خلال المباراة مما أدى لتكرار وضع رونالدو بديلًا خلال مواجهة المغرب في ربع النهائي.

صاحب الـ70 عامًا قال عن رونالدو للقناة المصرية الأولى "رونالدو لاعب عظيم، أتمتع بعلاقة جيدة معه منذ 2004، قبل أن أبدأ تدريب المنتخب البرتغالي، ومازلنا على تواصل حتى الآن رغم ظروف العمل. قرار انتقاله إلى النصر السعودي مذهل، فالنادي لا يختلف عن الأندية الأوروبية وأجواء الكرة السعودية رائعة واللاعب يبحث عن تأمين مستقبله".

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أضاف حول رد فعل صاحب الـ39 عامًا تجاه قراره في قطر "وضع رونالدو على دكة البدلاء في كأس العالم 2022 كان قرارًا نابعًا من رؤية فنية وقد احترمه رونالدو تمامًا".

يُشار إلى أن عقد النصر مع رونالدو ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويُرجح أن يتم تمديده لموسمين قادمين.