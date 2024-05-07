أخبار النصر اليوم | إيقاف لابورت ويحيى آسيويًا، والاستعداد للإعلان عن مشروع ضخم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 مايو 2024
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الاتحاد الآسيوي يُعاقب ثنائي النصر بالإيقاف
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف إيمريك لابورت مدافع النصر 3 مباريات والمهاجم أيمن يحيى مباراتين على خلفية أحداث مواجهة العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسيُطبق الإيقاف في جميع المباريات الآسيوية بدءًا من أول مشاركة للاعبين، علمًا أن النصر ضمن بالفعل تأهله للنسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.
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