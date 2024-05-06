"هل يجرؤون على فعله؟!" .. مقترح لرؤساء النصر والاتحاد والأهلي لفضح حقيقة "الدعم"

مؤتمر القطاع الرياضي زاد الجدل جدلًا!

SHAHID

لا يزال الجدل مستمرًا منذ الأمس بعد مؤتمر القطاع الرياضي، بل أنه زاد منسوبي الثلاثي النصر، الاتحاد والأهلي غضبًا أكثر في ظل عدم منح إجابات كافية ووافية على عدد من القضايا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المؤتمر أقيم أمس الأحد، بحضور سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورئيس لجنة الاستقطاب، وإبراهيم قاسم؛ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وخلاله أوضح اللذيذ عدة قضايا منها آليات الدعم، وكم الصفقات التي دعم بها الرباعي، وكذلك حقيقة ما إذا كان سيتحدد الدعم في الموسم المقبل وفقًا لمركز كل فريق في الدوري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن ظلت عديد علامات الاستفهام باقية دون إجابات، لذا قدم الإعلامي الرياضي الاتحادي عثمان أبو بكر مالي، مقترحًا لمسلي آل معمر، أنمار الحائلي وخالد العيسى؛ رؤساء المؤسسات غير الربحية بأندية النصر، الاتحاد والأهلي على الترتيب، لعقد مؤتمر صحفي مشترك، لكشف الحقائق للجماهير.

أبو بكر مالي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اقتراح بعد مؤتمر القطاع الرياضي الذي لم يشف غليل كثير من جماهير الأندية الثلاثة، أتمنى من الرؤساء الثلاثة إقامة مؤتمر صحفي مشترك يجمعهم سويًا للتوضيح أكثر لجماهيرهم وجماهير الرياضة الخفايا التي لا تزال موضع علامات استفهام قائمة حول الاستقطاب والدعم ووضع أنديتهم".

وأضاف متسائلًا: "هل يجرؤون على فعل ذلك وإراحة جماهيرهم؟!".

SHAHID