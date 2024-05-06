مدرب النصر يفجرها: علاقة كريستيانو رونالدو بالتعاقد معي "لا تحفزني"!

اعتراف مثير للجدل من مدرب النصر..

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في الصيف الماضي.. ترددت أنباء قوية عن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، هو من أقنع إدارة النادي، بـ"التوقيع" مع مواطنه المدير الفني لويس كاسترو، وجهازه المعاون؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

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كاسترو فور توليه تدريب الفريق النصراوي؛ قاده للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، على حساب الغريم الهلال، قبل أن تشهد النتائج "تذبذبًا كبيرًا"؛ خاصة في دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

ومن ناحيته.. رد البرتغالي فيتور سيفرينو، المدرب المساعد بنادي النصر، على أنباء تدخل رونالدو، في التوقيع مع جهاز كاسترو الفني؛ بالقول: "ليس لدينا أي علم بهذا الأمر".

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سيفرينو قال في تصريحات مع صحيفة "weixin" الصينية: "كريستيانو برتغالي ونحن أيضًا؛ لكن.. هذا لا علاقة له بالجنسية".

وأشار المدرب المساعد، إلى أن تعاقدهم مع النصر، جاء من خلال الوكيل؛ الذي أبلغهم أن النادي السعودي، ينوي تغيير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ويريد التوقيع معهم.

وأضاف: "هذا الأمر احترافي تمامًا؛ لكن.. لكي أكون صريحًا، إذا كان التعاقد معنا، بسبب طلب كريستيانو رونالدو، فهذا (لا يحفزنا كثيرًا)".

وامتدح فيتور سيفرينو، عمل رونالدو في التدريبات والمباريات، نافيًا وجود أي "غيّرة" من نجوم الفريق العالميين، من الأسطورة البرتغالية؛ حيث أن الجميع ينظر إليه باعتباره القائد، على الرغم من مسيرتهم التاريخية في عالم الساحرة المستديرة.

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