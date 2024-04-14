أخبار النصر اليوم| إقالة كاسترو "بعد خراب مالطة" و3 عروض تطارد نجم العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 14 أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، ليوم الأحد، وما يدور حول الفريق.

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شيكات دون رصيد وحرب آل سويلم .. مسلي آل معمر ليس استثناءً في أزمات النصر الإدارية

يمر نادي النصر حاليًا تحت رئاسة مسلي آل معمر، بالعديد من الأزمات الإدارية، لعل أبرزها هو تمسك الرمز خالد بن فهد بالابتعاد عن العالمي، بسبب عدم الرضا عن القرارات الإدارية. (طالع التفاصيل)

"رسالة من كلمتين".. أخت رونالدو ترد على تقليد نجم ريال مدريد لاحتفال شقيقها!

"إنه قدوتي وبطلي الملهم".. هكذا علق البرازيلي رودريجو، جناح فريق الكرة بنادي ريال مدريد الإسباني، على تقليد لاحتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بعد إحراز هدفه في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

"بعد خراب مالطة" .. رد ساخر على موعد إقالة لويس كاسترو من النصر!

تزايدت المطالبات بضرورة إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من تدريب فريق نادي النصر، بعد أن ودع الفريق العديد من البطولات خلال الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

مرفوض في الأهلي .. صراع على نجم النصر من أندية سعودية!

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك 3 أندية سعودية، تفاوض مختار علي نجم نادي النصر المعار إلى صفوف نادي الفتح خلال الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

"خذوا من راتب جويدو!".. اللقب الأخير يجبر النصر على التضحية

تلقى نادي النصر، نصيحة إعلامية مفاجئة، من أجل إنقاذ حظوظ فريق الكرة في الصعود على منصات التتويج، قبل انتهاء موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

الحقيقة وراء انتهاء عقد نجم النصر.. "ليس كما يقول الناس"

كشف الإعلامي علي العنزي عن الحقيقة وراء الأنباء المترددة حول اقتراب البرازيلي أليكس تيليس من انتهاء عقده مع نادي النصر.

وقال العنزي، عبر منصة (إكس)، إن عقد تيليس مع النصر لمدة موسمين، موسم حالي وآخر قادم، عكس ما يتردد في الوقت الحالي، بأن عقده ينتهي مع نهاية موسم 2024.

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"فك القيود عن أنياب الليوث".. الشباب يضع ميركاتو الهلال والنصر في خطر!

تلقى جمهور نادي الشباب، أنباءً سعيدة حول أزمة منع النادي من تسجيل الصفقات خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

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