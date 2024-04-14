"رسالة من كلمتين".. أخت رونالدو ترد على تقليد نجم ريال مدريد لاحتفال شقيقها!

نجم ريال مدريد: كريستيانو هو قدوتي وملهمي!

"إنه قدوتي وبطلي الملهم".. هكذا علق البرازيلي رودريجو، جناح فريق الكرة بنادي ريال مدريد الإسباني، على تقليد لاحتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بعد إحراز هدفه في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبطريقة ذكية، أحرز رودريجو هدف ريال مدريد الثاني في مرمى مانشستر سيتي، في الدقيقة 14، ليفاجأ الجميع باحتفال البرازيلي على طريقة كريستيانو رونالدو صاحب صيحة "SIU"، في اللقاء المثير الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3)، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، قال رودريجو "أنا دائمًا ما أشاهد مقاطع كريستيانو رونالدو، وأشاهده قبل المباراة أيضًا لأنه يلهمني، وكما أقول دائمًا، إنه قدوتي وبطلي".

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وقامت شقيقة رونالدو، إيلما أفيرو، بمشاركة رسالة رودريجو في قصة، عبر حسابها على موقع (إنستجرام)، لتضيف رسالة من كلمتين، قائلة "For All"، أي "للجميع".

ويحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتأهل الفائز إلى نصف النهائي، ليواجه المتأهل من مواجهة أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني.

ويبحث كريستيانو رونالدو عن كتابة تاريخ جديد بقميص النصر، كأول لاعب يقتنص لقب الهداف في أربعة دوريات مختلفة حول العالم، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي، بعد إحراز 29 هدفًا خلال مشاركته في 25 مباراة.