شيكات دون رصيد وحرب آل سويلم .. مسلي آل معمر ليس استثناءً في أزمات النصر الإدارية

نادي النصر معتاد على الأزمات منذ سنوات طويلة!

SHAHID

يمر نادي النصر حاليًا تحت رئاسة مسلي آل معمر، بالعديد من الأزمات الإدارية، لعل أبرزها هو تمسك الرمز خالد بن فهد بالابتعاد عن العالمي، بسبب عدم الرضا عن القرارات الإدارية.

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مسلي آل معمر تقدم باستقالته من رئاسة النادي بسبب كثرة المشاكل الإدارية، ولكن تم تأجيلها لحين إنهاء فترته في رئاسة النصر، وفتح باب الانتخابات.

وفي ظل غضب الجماهير من إدارة مسلي آل معمر، نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأزمات الإدارية التي شهدها نادي النصر خلال السنوات الماضية..

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