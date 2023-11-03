أخبار النصر اليوم | إسبانيا تقاضي كريستيانو رونالدو وشقيقته تهاجم ليونيل ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الثالث من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق الثالث من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أزمة تهرب ضريبي جديدة في إسبانيا .. رونالدو وجورجينا في مأزق!

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز في أزمة تهرب ضرائب جديدة في إسبانيا، بسبب شركة زراعة الشعر الخاصة بهما. (طالع التفاصيل)

بعد حيرة النصر .. حسم الخلاف بشأن المباريات التي سيغيب عنها تاليسكا للإيقاف!

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن إيقاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، لمدة مباراتين، بعدما حصل على طرد خلال مباراة العالمي الأخيرة أمام الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

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خريج أكاديمية برشلونة: ميسي ورونالدو لا يمكن اتخاذهما كقدوة!

يؤمن بويان كركيتش منسق كرة القدم في برشلونة، بأن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لا يمكن اتخاذهما كقدوة للاعبين الشباب. (طالع التفاصيل)

جوائزك لم تُمنح لك .. رسالة جديدة من شقيقة رونالدو للهجوم على ميسي!

خرجت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، برسالة مبطنة تنتقد فيها نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية. (طالع التفاصيل)

قبل كريستيانو رونالدو .. النصر عرض 200 ألف جنيه استرليني على الفائز بـ"الكرة الذهبية"

يعتبر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أكبر الأسماء التي ارتدت قميص نادي النصر السعودي؛ ولكنه ليس النجم الأول الذي ينضم لعملاق السعودية، وهو يحمل بجائزة "الكرة الذهبية". (طالع التفاصيل)

رسميًا | الكشف عن مدة إيقاف أندرسون تاليسكا مع النصر

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوبة البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي؛ على خلفية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتفاق. (طالع التفاصيل)

قرعة كأس الملك | ديربي بين النصر والشباب .. ومواجهة صعبة للهلال وسهلة للاتحاد

أجريت مساء أمس الخميس، قرعة دور "ربع النهائي" من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

سخرية أم دعم؟ الصرامي يحث فيفا على تبني فكرة رونالدو بشأن الحكام!

فاجأ الإعلامي سعود الصرامي جميع متابعيه بتغريدة حث خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم على تبني فكرة كريستيانو رونالدو نجم النصر بشأن الحكام. (طالع التفاصيل)

كاسترو يلجأ لحلول مبتكرة .. بوشل يُعزز أزمة الغنام في النصر

عزز نواف بوشل أزمة غياب سلطان الغنام عن النصر بسبب الإيقاف، وذلك بعدما تعرض لإصابة ستُبعده عن مواجهة الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

خطوة نحو دوري روشن؟ نجم يوفنتوس السابق يتدرب في الرياض

يتواجد أحد نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي السابقين في العاصمة السعودية الرياض خلال الوقت الحالي، وسط مؤشرات قوية بأنه سينضم إلى أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

"السعودية تشتري الجميع" .. شكوى إيطالية من هيمنة دوري روشن على نجوم السيري آ!

يبدو أن دوري روشن السعودي، يستهدف السيطرة على الدوري الإيطالي عن طريق ضم أبرز لاعبيه ومدربيه خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

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